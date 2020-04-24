السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بكورونا في تونس الى 918 حالة و190 حالة استشفاء



تونس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واس

اعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس

واوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمواكبة انتشار فيروس كورونا في تونس انه تم كشف الحالات بعد اجراء 550 تحليلا مخبريا ، مشيرة الى تسجيل 190 حالة استشفاء وعدم تسجيل حالات وفاة .

ولفت بيان وزارة الصحة الى ان محافظة تونس تصدرت حالات الاصابة بـ 199 .

// انتهى //

02:25ت م

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تونس 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل 2020 واساعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الاجمالي للمصابين الى 918 اصابة مؤكدة.واوضحت الوزارة في بيانها اليومي لمواكبة انتشار فيروس كورونا في تونس انه تم كشف الحالات بعد اجراء 550 تحليلا مخبريا ، مشيرة الى تسجيل 190 حالة استشفاء وعدم تسجيل حالات وفاة .ولفت بيان وزارة الصحة الى ان محافظة تونس تصدرت حالات الاصابة بـ 199 .// انتهى //02:25ت م0327

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