السعودية اليوم / بريطانيا تعلن تسجيل 616 وفاة جديدة بسبب كرونا



لندن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليوم إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.

// انتهى //

02:22ت م

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لندن 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 أبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألفا و738 شخصا.وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيانها اليوم إن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 138 ألفا و78 إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.ولفتت الوزارة النظر إلى أنه تم إجراء 14 ألفا و629 اختبار، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألف و821.// انتهى //02:22ت م0326

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