السعودية اليوم / رئيس الديوان العام للمحاسبة يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالشهر الفضيل



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وتضمنت البرقيتين التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

01:55ت م

0322



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وتضمنت البرقيتين التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //01:55ت م0322

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