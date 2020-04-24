شكرا لقرائتكم خبر عن يُدار من الخارج.. «السجون» تحذر من تطبيق يحمل اسم «فرجت» والان نبدء بالتفاصيل
وحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذا التطبيق حفاظاً على حقوقهم وأموالهم، حيث إنه لا يحمل أي صفة رسمية، وتشرف عليه جهات خارجية غير مصرح لها، مبيناً أنه لم يتم ترخيص أي تطبيق على المتاجر الإلكترونية يختص بخدمة "فرجت".
وأكد أن المديرية العامة للسجون، اتخذت كافة الإجراءات القانونية والنظامية لحذف هذا التطبيق من المتجر، ومنع مؤسسيه من إصداره مرة أخرى.
وأفاد أنه يمكن للراغبين بالتبرع لمستفيدي خدمة "فرجت" التي تشرف عليها المديرية العامة للسجون من خلال منصة "أبشر".
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