شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوقين مؤقتين بـ «عزيزية» الخبر ووسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية والبلديات التابعة لها، أمس سوق نفع عاما متكامل الخدمات، لفترة مؤقتة، في حي العزيزية بمدينة الخبر، وآخر يعد سابع الأسواق المؤقتة الخاصة ببيع الخضار والفواكه والورقيات بـ «عزيزية» وسط الدمام، للحد من تزاحم المواطنين والمقيمين، ولتسهيل الأمور عليهم لقضاء التزاماتهم بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ودعما لأهالي الحيين في ظروف منع التجول بسبب فيروس كورونا المستجد.

بيع وشراء

ويضم سوق «عزيزية» الخبر 16 موقعا لبيع المواشي «الأغنام»، بالإضافة إلى 12 موقعا لبيع الخضار والفواكه والتمور، و3 مواقع لتقديم خدمات الغاز، بالإضافة إلى صالة انتظار مكيفة ومهيأة ومجهزة تستوعب قرابة 60 شخصا من أهالي الحي، ونقطة ذبح مؤقتة لـ 20 جزارا، مع تأمين نحو 10 عمال نظافة وحاويات مختلفة الأحجام، ونحو 15 رجل أمن لتأمين المنطقة ودخول وخروج المركبات، بالإضافة إلى تأمين إجراءات الفحص من فيروس كورونا من خلال جهاز قياس درجة الحرارة.

سوق نموذجي

بدوره، ذكر المستثمر عبدالعزيز السبيعي أن السوق نموذجي وتعتبر فكرته جيدة لخدمة أهالي الحي، مقدما شكره لبلدية الخبر والقائمين عليها على ما قدمته من جهود ملموسة لتسهيل كافة الأمور على المواطنين لقضاء احتياجاتهم والحصول على مستلزماتهم في ظل الوضع الراهن. وأضاف: إن السوق تم إنشاؤه خلال 3 أيام، متمنيا أن تحذو بقية بلديات المنطقة حذو هذه الخطوة لتأمين كافة المستلزمات لأهالي المنطقة في جميع الأحياء.

تأمين الاحتياجات

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وأوضح المستثمر سلطان المجروب، أن الجهود المبذولة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تدل على أن المواطن هو الأهم، وتأمين احتياجاته من الضرورات، مؤكدا أن تواجدهم في السوق من أجل المساهمة في تأمين كافة المستلزمات للمواطن من جميع أنواع المواشي حتى تنتهي الأزمة الراهنة.

تلافي الزحام

ومن جانبه، أوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، أن البلدية قامت بتجهيز موقع السوق ووضعت لوحات إرشادية بالمداخل والمخارج، مشيرا إلى أنه جرت مباشرة العمل بالسوق وبدء استقبال المتسوقين، كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق.

خطة متكاملة

وأفاد الشمري بأنه تم عمل خطة متكاملة لخروج ودخول المركبات، إضافة إلى تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة، لضمان تنظيف الموقع أولا بأول وعدم تراكم الكراتين والنفايات وبقايا الخضراوات والفواكه، فيما ستتم متابعته من حيث تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والنظافة والرقابة في السوق.