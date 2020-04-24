شكرا لقرائتكم خبر عن مساكن «مؤقتة» للعمالة الوافدة بالمدينة الصناعية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

بادرت لجنةُ الطوارئ، ممثلةً بعضوية مدير عام صحة الشرقية، ورئيس غرفة الشرقية، ومدير الصناعة بالشرقية، وإدارة مدن، بإنشاء مساكن مؤقتة في المدينة الصناعية الثانية، للعمالة الوافدة، مطابقة للاشتراطات الصحية، لتكون بديلة لبعض المساكن المخالفة للإجراءات الصحية والتي تكتظ فيها العمالة، وذلك بتوجيهٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية.

عزل المخالطين

وتأتي هذه المساكن بهدف عزل المخالطين للحالات الإيجابية، حتى تظهر نتائجهم، وبعد اكتشاف الحالات الإيجابية، يطبق عليهم الحجر الصحي، أما الحالات السلبية، يتم إخراجهم من المسكن.

خدمات يومية

ويتسع هذا السكن المؤقت والمطابق للاشتراطات الصحية لأكثر من ألف شخص، وتم تخصيص غرفة واحدة لكل عامل، مع تقديم جميع الخدمات اليومية التي يحتاجها، بالإضافة إلى الكشوفات الصحية.