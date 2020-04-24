شكرا لقرائتكم خبر عن مساكن «مؤقتة» للعمالة الوافدة بالمدينة الصناعية الثانية والان نبدء بالتفاصيل
عزل المخالطين
وتأتي هذه المساكن بهدف عزل المخالطين للحالات الإيجابية، حتى تظهر نتائجهم، وبعد اكتشاف الحالات الإيجابية، يطبق عليهم الحجر الصحي، أما الحالات السلبية، يتم إخراجهم من المسكن.
خدمات يومية
ويتسع هذا السكن المؤقت والمطابق للاشتراطات الصحية لأكثر من ألف شخص، وتم تخصيص غرفة واحدة لكل عامل، مع تقديم جميع الخدمات اليومية التي يحتاجها، بالإضافة إلى الكشوفات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مساكن «مؤقتة» للعمالة الوافدة بالمدينة الصناعية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.