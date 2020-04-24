شكرا لقرائتكم خبر عن 750 مسعفا و66 مركزا لـ «بلاغات رمضان» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ«اليوم» استعداد فرع الهيئة لشهر رمضان المبارك، وأن الهيئة، ومن خلال مراكزها الإسعافية، وكوادرها الطبية، على استعداد دائم، وجاهزية مستمرة، في شتى الظروف المختلفة، خاصة خلال الأزمة الحالية لجائحة « كورونا »، من أجل تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لمحتاجيها، سواء من الحالات المرضية، أو الحالات الناتجة عن الإصابات المختلفة. وأشار إلى أن عدد الموظفين الميدانيين بالمنطقة الشرقية 750 موظفًا، موضحًا آلية استلام البلاغات للحالات الإسعافية، وأنها تتم عبر غرف عمليات الهيئة، من خلال الاتصال على الرقم 997، أو عبر تطبيق «أسعفني».

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