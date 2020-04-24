شكرا لقرائتكم خبر عن 44 مركزا لاستقبال «زكاة الفطر» عن بعد بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

كشف المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحّد بالمنطقة الشرقية والمشرف على مركز العمليات والمبادرات بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن هناك 44 مركزًا تابعًا لـ33 جمعية بالمنطقة، سيبدؤون في استقبال زكاة فطر المزكّين عن بُعد، بدءًا من أول رمضان، بقيمة 20 ريالًا للفطرة الواحدة.

استقبال وتوزيع

وقال العفيصان إن البرنامج يعتمد في استقبال وتوزيع زكاة الفطر هذا العام على استقبال وصرف الفطرة عن بُعد، دعمًا للتباعد الاجتماعي، وحفاظًا على سلامة ووقاية المزكي والمستحق للزكاة من عدوى فيروس «كورونا».

طريقة شرعية

من ناحيته، قال عضو الإفتاء بالمنطقة الشرقية سابقًا الشيخ علي المري، خلال كلمة له تمّ عرضها بالمؤتمر الصحفي الافتراضي، إن البرنامج سيسهم في التيسير على المزكين بالمنطقة عندما يوكلون القائمين عليها بإخراج زكاتهم، وذلك لأن المشروع سيضمن لهم أيضًا توزيع الزكاة وفقًا لطريقتها الشرعية.

قاعدة بيانات

وأضاف: «يجب أن تكون الزكاة من قوت البلد المحدد، وهو الأرز، ويراعي المشروع إيصال زكاة الفطر لمن يستحق، وتستند هذه الجمعيات في توزيع الزكاة على قاعدة بيانات للفقراء والمساكين».

أسواق متعاونة

ووجّه المري العاملين على المشروع، بدعوة المزيد من الجمعيات الخيرية للانضمام إليها، وأن يتوسعوا أيضًا فيما يتعلق بعملية الأسواق المتعاونة معهم في عملية التوزيع.

تنسيق وتوزيع

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وبارك جهود برنامج زكاة الفطر الموحّد في التنسيق بين الجمعيات، لإيصال الزكاة لمستحقيها في وقتها الشرعي؛ إذ يجمع المشروع الزكاة من المزكين ليوزعها على المستحقين حينما تغرب شمس آخر يوم من رمضان، ودخول ليلة العيد، موضحًا أنه يجوز أيضًا توزيعها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، وهو ما يضمن للمزكي عدم التأخير في إخراج زكاته، حيث لا يجوز أداء الشعيرة بعد صلاة العيد.

قنوات تواصل

في حين قال المتحدث الإعلامي لبرنامج زكاة الفطر الموحّد فيصل المسند، إن البرنامج وفر العديد من قنوات التواصل عن بُعد بين المزكي ومستحق الزكاة، منوهًا إلى أنه يمكن دفع الزكاة من خلال قنوات إلكترونية عدة.

حسابات بنكية

وأضاف إن هناك حسابات بنكية موحّدة لمشروع زكاة الفطر الموحّد بالمنطقة الشرقية، يتم عبرها الإيداع النقدي لمن أراد أن يزكي عن بُعد، عبر التحويل المباشر، مشيرًا إلى تخصيص البرنامج أرقام الحسابات لاستقبال زكاة الفطر من المزكين بقيمة 20 ريالًا للفطرة الواحدة، ويمكن التحويل المباشر للحساب عن بُعد من البيت.

تطبيق ذكي

وأوضح أن هناك تطبيقًا إلكترونيًا لزكاة الفطر عبر الجوال، بمسمى «بيسر»؛ لتسهيل تسليم قيمة زكاة الفطر من المزكي، ومعرفة مواقع تسليمها لدى الجمعيات وفروعها بالشرقية، وإتمام عملية الزكاة بين المزكي والمستحق، عن بُعد عبر آلية إلكترونية تخدم الطرفين.

بطاقة إلكترونية

وقال نائب المشرف العام على برنامج زكاة الفطر الموحّد يوسف المقرن، إنه سيتم توزيع ما تم استقباله نقديًا من المزكين، عبر الحساب البنكي لزكاة الفطر الموحد بالمنطقة الشرقية، بالتساوي على الجمعيات المشاركة بالبرنامج، وشحن المبالغ على بطاقة إلكترونية، توزع من خلال الجمعيات على المستحقين للزكاة في وقتها الشرعي، بحيث يحمل كل مستحق للزكاة بطاقة/‏ تم شحنها بقيمة الزكاة بمستحقات عينية؛ ليتم صرفها له من خلال مقرات توزيع الزكاة التي تم التعاقد معها.