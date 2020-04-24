شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

قال استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال د. بادي العنزي، إن مرضى السكري من الكبار والأطفال، بإمكانهم صيام شهر رمضان، عبر الاستعداد الجيد، ومراجعة الطبيب المعالج قبل بداية الشهر؛ وذلك لتحديد قدرة المريض على الصوم، وتعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين بما يتناسب مع فترة الصوم، فقد يلجأ الطبيب إلى تقليل جرعات الأدوية أو الأنسولين في وقت السحور تفاديا لحدوث انخفاض في السكر أثناء النهار.

وأكد د. العنزي أنه يتوجب على مريض السكري قياس مستوى السكر ثلاث مرات على الأقل يوميا قبل الفطور والسحور وقبل صلاة الظهر مع عرض القراءات على الطبيب المعالج لتعديل الجرعات في حال لزوم الأمر.

وعند انخفاض السكر لأقل من 60 ملجم، ينصح بإنهاء الصوم فورا، حتى لو لم يشعر المريض بأعراض انخفاض السكر، أما ارتفاع السكر إلى فوق 250 ملجم فلا يستدعي إنهاء الصوم.