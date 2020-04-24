شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى افتراضي للإسيسكو والألكسو ومكتب التربية الخليجي لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

في إطار التعاون المشترك بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» ومكتب التربية العربي لدول الخليج، وبناءً على اتفاقيات التعاون المبرمة فيما بينهم، وتلبيةً لدعوة المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د. علي القرني، انعقد الأربعاء الماضي ملتقى مشترك للمنظمتين عن بعد، بمشاركة د. سالم المالك المدير العام للإيسيسكو، ود. محمد أعمر، المدير العام للألكسو، كما شارك في الملتقى السادة المنسقون وفرق العمل في الجهات المشاركة.

واستعرض مدير عام الإيسيسكو أهم جهود المنظمة ومبادراتها لمواجهة تداعيات جائحة كوفيـد/19، ومنها إطلاق «جائزة الإيسيسكو للتصدي لفيروس كورونا» تقدر قيمتها بـ 200 ألف دولار أمريكي؛ وإطلاق «التحالف الإنساني الشامل للإيسيسكو»

واستعرض مدير عام الألكسو أهم المبادرات التي قامت بها المنظمة، حيث أشار إلى إطلاق «مبادرة الألكسـو في مجال التعلّم والتعليم الإلكتروني عن بعد»، وتنظــيم «دورات تدريبيــة عن بعد للمـدرسين».

واستعرض المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج أهم المبادرات التي قام بها المكتب في هذه الظروف فأشار إلى إطلاق موقع «التعليم عن بعد» عبر بوابة المكتب الإلكترونية؛ وإتاحة الفرصة مجانًا للمعلمين والتربويين والطلبة وغيرهم -عبر البوابة الإلكترونية للمكتب- لتصفح مائة وستين كتابًا من منتجات برامج المكتب في العلوم التربوية المختلفة.

وأشاد المجتمعون بجهود المنظمات الثلاث ومبادراتها، وخلصوا إلى ضرورة وضع آليات ــ في أقرب الآجال ــ لتنفيذ توصياتهم التي نصت على دعوة المنظمات الإقليمية والدولية إلى الانضمام إلى التحالف الإنساني الشامل الذي أعلنت عنه الإيسيسكو؛ وإنشاء المرصد الإسلامي العربي المشترك لإدارة الكوارث ومواجهة الأزمات والحد من مخاطرها؛ ووضع برنامج تدريبي مشترك شامل لبناء القدرات وتنمية المهارات للمعلمين العرب في مجال التعليم عن بعد؛ ومرافقة الدول الأعضاء، وخاصة منها الأكثر احتياجًا، في تعزيز جهودها بخصوص التعليم عن بعد، والسعي لدى الهيئات والمنظمات المانحة لدعم بنيتها الأساسية للتعلم عن بعد؛ ورَصْد وتوثيق جهود المنظمات الثلاث ومبادراتها في التعامل مع الأزمة، وتبنِّي المنظمات الثلاث لبرنامج مشترك في التربية النفسية والصحية لمواجهة الأزمات.