شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: اليوم غرة رمضان والان نبدء بالتفاصيل
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يُعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته، وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جميعًا.
رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا د. خالد بن عبدالله اللحيدان، محمد بن عبدالله الجارالله، حمد بن محمد أبانمي محمد بن محمد شريم شعبي، رئيس الدائرة غيهب بن محمد الغيهب.
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