شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يقر زيادة مخصص إفطار الصائمين إلى 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن الوزارة أنهت الاستعدادات لتنفيذ المشروع بـ 18 دولة عبر الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها بعدد من دول العالم، مبينا أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون من خلال توزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.
وسأل المولى -عز وجل- أن يجزل الأجر والمثوبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
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