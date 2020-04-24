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اجتماع استثنائي للنائب العام مع رؤساء الفروع

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اطلع النائب العام الشيخ سعود المعجب، على عدد القضايا الواردة للنيابة العامة والمنجزة منها، وما تم حيال أعمال الادعاء العام والاعتراض على الأحكام وأعمال الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام.

وناقش خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا، عن بُعد، لأصحاب الفضيلة رؤساء فروع النيابة العامة في مناطق المملكة؛ سير العمل بالفروع أثناء جائحة فيروس ، موجهًا بتطبيق أقصى المعايير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول المناقشات، ذات الشأن المتعلق بأعمال فروع النيابة العامة ودوائرها، وأُصدر حيالها القرارات اللازمة.

وعبر النائب العام عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- نظير حرصهما وعنايتهما بالوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، والريادة العالمية التي انتهجتها القيادة الرشيدة في معالجة الوضع الصحي لفيروس كورونا الجديد، مثمّنًا ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام للارتقاء بأعمالها.

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