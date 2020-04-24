شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «الصناعات العسكرية» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

درست لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، مداخلات الأعضاء وآراءهم بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية، الذي ناقشه المجلس مؤخرًا وذلك تمهيدًا لإعداد وجهة نظرها للمجلس والتصويت على توصيات اللجنة بهذا الشأن. وناقشت اللجنة، في اجتماعها عن بعد، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، عددًا من تقارير الأداء وبعض الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، تمهيدًا لرفع تقاريرها بشأن تلك التقارير والموضوعات إلى المجلس لإدراجها على جدول أعماله.

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