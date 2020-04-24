شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية: هزة القنفذة الأرضية لا تدعو للخوف والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل: إن الهزة ليست الأولى بالمنطقة، حيث يحدث نشاط زلزالي متكرر، وعلى فترات متباعدة، وتعتبر هذه الزلازل صغيرة القوة، ولا يتعدى تأثيرها سوى الإحساس البسيط من قبل المواطنين، مشيرًا إلى مراقبة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئنًا المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع.
وجاءت الهزة في القنفذة بعد مرور 17 يومًا من رصد المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية في صباح يوم الأحد الخامس من أبريل في تمام الساعة 8:40 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس ريختر وعمق 14 كيلومترا وتبعد عن 44 كيلومترا عن مدينة حقل، جراء الصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة.
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