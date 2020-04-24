شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 94 % من أعمال «الأمر بالمعروف» عن بعد والان نبدء بالتفاصيل
واستعرض، خلال ترأسه الاجتماع الدوري لقيادات الرئاسة العامة، عن بُعد، تقرير وكالة التوعية والتوجيه للأسبوع الماضي، والذي تضمن 66 جولة توعوية، و21.912 لوحة توعوية، فيما بلغ عدد المستفيدين 4.480.306 مستفيدين.
وأضاف إن الرئاسة تلقت 510 بلاغات، وتعاملت معها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل الرئاسة، إضافة إلى 146 جولة ميدانية، ووصل عدد مشاركات الرئاسة في المندوبيات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى 312 مشاركة.
ونوه بما تبذله بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في إدارة أزمة جائحة كورونا التي عمت العالم أجمع.
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