شكرا لقرائتكم خبر عن 1158 إصابة جديدة بـ«كورونا» منها 192 في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أمس «الخميس»، تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، وتعافي 113 حالة إضافية.

وقال د. العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لكشف مستجدات فيروس كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس 13930 حالة، من بينها 11,884 حالة نشطة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة والمتابعات الطبية المناسبة لأوضاعها الصحية، ومعظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، فيما 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف إنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 1925 حالة، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة، لسعودية في جدة بلغت من العمر «69 عامًا»، و6 غير سعوديين في جدة ومكة المكرمة تراوحت أعمارهم بين «23 عاما» و«67 عاما»، ومعظم هذه الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 121 حالة وفاة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: المدينة المنورة «293»، مكة المكرمة «209»، جدة «208»، الرياض «157»، الهفوف «78»، الدمام «43»، الجبيل «40»، الطائف «32»، الخبر «28»، عنيزة «13»، البكيرية «11»، تبوك «10»، حائل «9»، الهدا «5»، رابغ «5»، ينبع «4»، أبها «1»، القطيف «1»، الظهران «1»، الباحة «1»، عرعر «1»، نجران «1»، العقيق «1»، الدرعية «1»، حفر الباطن «1»، الخرمة «1»، أم الدوم «1»، المندق «1»، وادي الفرع «1».

من ناحيته، أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان، بتحقق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الجولات التفتيشية في كل المدن وصلت إلى 90 ألف جولة خلال 6 أشهر.

وقال إن الوزارة أخضعت عددًا من المنتجات للرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهدت انخفاضا في السعر وبعضها ارتفاعا طفيفا، مبينًا أن الوزارة تعمل على خفض الارتفاع الطفيف للأسعار، عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى 9 آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

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وأضاف: «على صعيد التجارة الإلكترونية، استقبلنا خلال الشهرين الماضيين أعلى معدل بلاغات، بارتفاعها عن السابق بنسبة 400 ٪».

وأشار إلى أن البلاغات على المتاجر الإلكترونية خلال الشهرين الماضيين، وصلت لأكثر من 30 ألف بلاغ، يتصدرها التأخر في توصيل السلع المطلوبة، مبينًا أنه بعد ٤ أشهر من الآن، أي في أغسطس المقبل، ستكون كافة منافذ البيع ملزمة بتقديم الدفع الإلكتروني.

وقال إن الفرق الرقابية ضبطت 170 طنًا من الخضار والفاكهة، كان الهدف من إخفائها بيعها بسعر أعلى، إضافةً إلى ضبط 19 مليون عبوة معقم وكمامة، ناصحًا المستهلك بالاعتدال في الاستهلاك، والبعد عن الشائعات.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، إلى إطلاق 15 مبادرة، لمساعدة القطاع الخاص في توفير السيولة النقدية، لافتًا إلى أنه استفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة 637 ألف مكلف، و534 ألف مكلف استفادوا من مبادرة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارت عام 2019، واستفاد من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة القيمة المضافة 228 ألف مكلف، و213 ألف مكلف استفادوا من مبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين، واستفاد من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاستيراد 9 آلاف مكلف، و5 آلاف مكلف استفادوا من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل.

وتابع إن 818 مكلفًا استفادوا من مبادرة تأجيل سداد ضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، و28 مكلفًا استفادوا من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد لضريبة السلع الانتقائية.