أمير المنطقة الشرقية يؤكد على مواصلة جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع

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ودعا سموه لمواصلة العمل لإنجاز هذه الأعمال، وفق ما هو مخطط لها، مع الحرص على متابعة الجودة والتزام المقاولين بتعليمات السلامة، والاستجابة للبلاغات وفق الإمكانيات، متمنيًا سموه لمنسوبي الأمانة التوفيق في جهودهم.
وشرعت أمانة المنطقة الشرقية، ضمن خططها لتحسين المشهد الحضري، في الاستفادة من فترات منع التجول، بإجراء أعمال الصيانة والتحسين لعدد من الطرق والشوارع الحيوية، بهدف رفع كفاءتها وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، سعيًا لتحقيق جودة الحياة، ومواكبة التوسع العمراني في مختلف الأحياء، وإيجاد شبكة طرق تحظى بأعلى معايير الجودة والسلامة لسالكيها.
وتواصل أمانة المنطقة جهودها في دعم ومساندة الجهات المعنية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عبر فرقها الرقابية وجولاتها التفتيشية، بالإضافة إلى مبادراتها الأخرى لفتح عدد من الأسواق للخضار والفاكهة في أحياء وتجمعات المنطقة الشرقية، والتي وصلت إلى 7 أسواق مؤقتة، تحظى برقابة مستمرة وإجراءات احترازية مكثفة.
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