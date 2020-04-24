شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تختبر «السجناء» إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، الاختبارات الإلكترونية لطلبتها في سجن الأحساء، من خلال تقنيتها الإلكترونية عن بُعد بكل كفاءة وجاهزية، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة - أعزها الله- في دعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا

وأوضح مدير الجامعة د. محمد العوهلي، أن الخدمة تُعد من أبرز أوليات تحوّلها الناجح إلى التعلم الإلكتروني لتحقيق استمرارية العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم خدماتها المجتمعية في مختلف المجالات، وتعزيز علاقة التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، واهتمامها الكبير بمصلحة الطلبة، وتوفير جميع الوسائل الممكنة التي تمكنهم من إكمال مسيرتهم التعليمية في هذه الفترة الاستثنائية بكل يُسر وسهولة.

وبيّن وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. مهنا الدلامي، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على التحقق من أداء منظومة التعلم والعمل عن بُعد بكفاءة عالية، والاستفادة المُثلى من خبرة الجامعة الكبيرة في تشغيلها، ودورها الريادي التقني في إنجاز متطلبات المرحلة الحالية في مختلف المجالات المختلفة، وذلك في إطار جهود التعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للسجون، مشيرًا إلى أن عمادة تقنية المعلومات قامت بالتعاون مع عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بإجراء الإعدادات الفنية اللازمة لأجهزة معمل الحاسب، وتثبيت البرامج الخاصة بالاختبارات الإلكترونية والأنظمة المتعلقة بها، إلى جانب التأكد من جودة الإنترنت، وتأمين أجهزة الشبكة والاتصالات.