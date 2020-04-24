شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة سفلتة وصيانة شوارع «نور سيهات» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بلدية محافظة القطيف، أعمال صيانة وتطوير شوارع حي النور في سيهات، وذلك بكشط وإزالة السفلتة القديمة، وإعادة سفلتة الشارع، مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار لفيروس « كورونا » المستجد.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة م.محمد الحسيني، أن مشاريع الصيانة مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمرارًا لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مؤكدًا أنه جارٍ تنفيذ أعمال صيانة وتطوير شوارع حي النور في سيهات، وإزالة طبقة الإسفلت لتأمين انسيابية الحركة.

وأبان أن أعمال الصيانة تشمل دهان خطوط المرور والبردورات، وإنشاء معابر مشاة، واللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالتنسيق مع إدارة المرور، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة لتغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرًا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها، وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لافتًا إلى أن البلدية تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى صيانة كامل شوارع المحافظة.

وأشار إلى أن الجهود الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد لم تمنع من مواصلة المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها حاليًا، إذ تنفذ البلدية عددًا من المشاريع التنموية والخدمية، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة، مشيرًا إلى أن الأعمال جارية في الفترة الراهنة للعمل في أعمال المشاريع وإنجازها في الفترة المحددة لذلك، مؤكدًا أن الاحترازات الوقائية المتخذة قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع.

وكانت البلدية نفذت أعمال صيانة وتطوير شارع حسان بن ثابت في حي الناصرة بالقطيف، وأعمال طبقة الإسفلت السطحية في أكثر من 2600م ط من الشوارع الداخلية في بلدة النابية، إضافةً إلى صيانة وتطوير شارع المحمدي في مخطط شكر الله في العوامية.