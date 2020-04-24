- 1/3
- 2/3
- 3/3
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفًا، اليوم (الخميس)، مع متوسّط زيادة يومية في الحالات في أبريل (نيسان) بلغ ألفَيْ وفاة.
وتوقّعت "رويترز" أنه في حال استمرَّت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال، فقد يصل العدد إلى 50 ألفًا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفًا اليوم، ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها بعد.
وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفًا أمس، بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام، لكنه يتّسق مع المتوسط اليومي في أبريل.فيروس كورونا الجديد
"رويترز": حصيلة وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوزت 48 ألفًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفًا، اليوم (الخميس)، مع متوسّط زيادة يومية في الحالات في أبريل (نيسان) بلغ ألفَيْ وفاة.
وتوقّعت "رويترز" أنه في حال استمرَّت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال، فقد يصل العدد إلى 50 ألفًا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفًا اليوم، ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها بعد.
وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفًا أمس، بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام، لكنه يتّسق مع المتوسط اليومي في أبريل.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:23 PM
عدد الإصابات اقترب من 850 ألفًا
أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفًا، اليوم (الخميس)، مع متوسّط زيادة يومية في الحالات في أبريل (نيسان) بلغ ألفَيْ وفاة.
وتوقّعت "رويترز" أنه في حال استمرَّت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال، فقد يصل العدد إلى 50 ألفًا في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفًا اليوم، ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها بعد.
وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفًا أمس، بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام، لكنه يتّسق مع المتوسط اليومي في أبريل.
، "رويترز": حصيلة وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوزت 48 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": حصيلة وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوزت 48 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.