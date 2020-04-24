، تقدير كارثي.. "كووكو": عدد مصابي "كورونا" في نيويورك قد يكون نحو 2.7 مليون ،

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ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كووكو، اليوم (الخميس)؛ أن "فحص 3 آلاف شخص في نيويورك، أظهر وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى 13.9 في المئة منهم؛ ما يشير إلى أن عدد المصابين في الولاية قد يكون نحو 2.7 مليون شخص"؛ حسبما أورد "روسيا اليوم"، وهو تقدير إن صح يصبح كارثيًّا.
وأفاد "كوومو" بأن الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في ولايته، انخفضت، بالإضافة إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات.
وبيّن أنه جرى تسجيل 438 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 474 وفاة أمس.
وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الذي بلغ نحو 15.5 ألف حالة، يدلّ على أن نسبة الوفيات تشكّل 0.5 في المئة من عدد المصابين.
وذكر حاكم ولاية نيويورك أن منحنى انتشار كورونا في مرحلة الانخفاض، لكن عدد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات يوميًّا لا يزال عند حوالي 1300 شخص.فيروس كورونا الجديد
تقدير كارثي.. "كووكو": عدد مصابي "كورونا" في نيويورك قد يكون نحو 2.7 مليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-23
ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كووكو، اليوم (الخميس)؛ أن "فحص 3 آلاف شخص في نيويورك، أظهر وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى 13.9 في المئة منهم؛ ما يشير إلى أن عدد المصابين في الولاية قد يكون نحو 2.7 مليون شخص"؛ حسبما أورد "روسيا اليوم"، وهو تقدير إن صح يصبح كارثيًّا.
وأفاد "كوومو" بأن الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في ولايته، انخفضت، بالإضافة إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات.
وبيّن أنه جرى تسجيل 438 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 474 وفاة أمس.
وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الذي بلغ نحو 15.5 ألف حالة، يدلّ على أن نسبة الوفيات تشكّل 0.5 في المئة من عدد المصابين.
وذكر حاكم ولاية نيويورك أن منحنى انتشار كورونا في مرحلة الانخفاض، لكن عدد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات يوميًّا لا يزال عند حوالي 1300 شخص.
23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:20 PM
حصيلة الوفيات بلغت 15.500
ذكر حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كووكو، اليوم (الخميس)؛ أن "فحص 3 آلاف شخص في نيويورك، أظهر وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى 13.9 في المئة منهم؛ ما يشير إلى أن عدد المصابين في الولاية قد يكون نحو 2.7 مليون شخص"؛ حسبما أورد "روسيا اليوم"، وهو تقدير إن صح يصبح كارثيًّا.
وأفاد "كوومو" بأن الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في ولايته، انخفضت، بالإضافة إلى انخفاض عدد المصابين بالمستشفيات.
وبيّن أنه جرى تسجيل 438 وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مقابل 474 وفاة أمس.
وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات الذي بلغ نحو 15.5 ألف حالة، يدلّ على أن نسبة الوفيات تشكّل 0.5 في المئة من عدد المصابين.
وذكر حاكم ولاية نيويورك أن منحنى انتشار كورونا في مرحلة الانخفاض، لكن عدد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات يوميًّا لا يزال عند حوالي 1300 شخص.
، تقدير كارثي.. "كووكو": عدد مصابي "كورونا" في نيويورك قد يكون نحو 2.7 مليون ،
المصدر : الخليج 365
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