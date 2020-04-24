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أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف، قرارها بإغلاق أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، على الرغم من محاذير وتدابير الخليج 365 أن توجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف، إلا أن المنشأة لم تتحرك بشكلٍ جدي؛ ما استوجب سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري لحماية المجتمع.
ويأتي الإغلاق حرصاً من وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، وتماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، باعتبار الصحة أولوية قصوى.
ويعمل حالياً فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.
فيروس كورونا الجديد
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:27 AM
حرصاً من "وزارة الصحة" على حماية وصحة أفراد المجتمعإغلاق كامل وفوري لمستشفى أهلي شهير بالطائف لم يلتزم بإجراءات "كورونا"
أصدرت لجنة المخالفات الصحية بالطائف، قرارها بإغلاق أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، على الرغم من محاذير وتدابير الخليج 365 أن توجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف، إلا أن المنشأة لم تتحرك بشكلٍ جدي؛ ما استوجب سرعة اتخاذ قرار إغلاق كامل وفوري لحماية المجتمع.
ويأتي الإغلاق حرصاً من وزارة الصحة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، وتماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة فيروس كورونا الجديد، باعتبار الصحة أولوية قصوى.
ويعمل حالياً فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى واتخاذ ما يلزم.
، إغلاق كامل وفوري لمستشفى أهلي شهير بالطائف لم يلتزم بإجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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