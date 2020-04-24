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ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية، التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال تم تحويلهما إلى معامل غير نظامية لتجهيز رقائق السمبوسة.
وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملاً مخالفًا في المعمل الأول، حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة، و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1070 كرتونًا جاهزة للتعبئة.
وأضاف أنه تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر، ويظهر عليها وجود بقع من الدم من أحد العمالة، و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1784 كرتونًا.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم "940".
بلدية خميس مشيط
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:27 AM
"الشهراني": تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية ولن نتهاون مطلقًاضبط طن ونصف الطن رقاق فاسد و"دماء" على العجين في سكن عمالة بخميس مشيط
ضبطت الفرق الرقابية ببلدية شباعة الفرعية، التابعة لبلدية خميس مشيط، بالتعاون مع مراقبي وزارة التجارة والجهات الأمنية، موقعين مختلفين داخل مقر لسكن عمال تم تحويلهما إلى معامل غير نظامية لتجهيز رقائق السمبوسة.
وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني، أنه تم ضبط أكثر من 20 عاملاً مخالفًا في المعمل الأول، حيث تم ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من طن من رقائق السمبوسة، و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1070 كرتونًا جاهزة للتعبئة.
وأضاف أنه تم مصادرة وإتلاف نصف طن من الموقع الآخر، ويظهر عليها وجود بقع من الدم من أحد العمالة، و150 ألف كيس جاهزة للتعبئة باسم وعلامة تجارية غير مسجلة، و1784 كرتونًا.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال ذلك، وأنه لن يتم التهاون مطلقًا بكل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظة بالاتصال على الرقم "940".
، ضبط طن ونصف الطن رقاق فاسد و"دماء" على العجين في سكن عمالة بخميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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