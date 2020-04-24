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محمد بن مسعود - الدمام - رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وكافة أفراد الشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية؛ بحلول شهر رمضان المبارك.
"مطير" سأل الله أن يرفع عن الأمتين العربية والإسلامية وعن العالم أجمعين البلاء والوباء، وينزل برحمته الدواء ويمن بعفوه عليهم بالشفاء، ويرحم الأموات، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل شهر رمضان خاتمة لكل أحزاننا وبداية أفراحنا وخلاصنا من هذا الداء، ويعظم الله أجر العاملين في جميع الميادين على صحة وراحة وسلامة وأمن الإنسان.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة الصحة
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 01:27 AM
رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وكافة أفراد الشعب السعودي الكريم والأمة العربية والإسلامية؛ بحلول شهر رمضان المبارك.
"مطير" سأل الله أن يرفع عن الأمتين العربية والإسلامية وعن العالم أجمعين البلاء والوباء، وينزل برحمته الدواء ويمن بعفوه عليهم بالشفاء، ويرحم الأموات، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل شهر رمضان خاتمة لكل أحزاننا وبداية أفراحنا وخلاصنا من هذا الداء، ويعظم الله أجر العاملين في جميع الميادين على صحة وراحة وسلامة وأمن الإنسان.
، مدير عام "صحة مكة" يهنئ القيادة والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم ،
المصدر : الخليج 365
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