شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وشبه انعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: بدر الجنوب، حبونا، شرورة، نجران، الباحة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، بيشة، تثليث، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، فيفاء، هروب.

وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.