شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وشبه انعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول على مناطق جازان، عسير، الباحة، نجران.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: بدر الجنوب، حبونا، شرورة، نجران، الباحة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، قلوة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، بيشة، تثليث، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الدائر، الدرب، الريث، العارضة، فيفاء، هروب.
وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة، إلى أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الجمعة، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط أمطار على 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.