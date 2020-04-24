شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مستشفى أهلي بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أغلقت لجنة المخالفات الصحية بالطائف، أمس الخميس، أحد المستشفيات الأهلية الكبرى، وذلك بعد ملاحظة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية رغم محاذير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة في صحة الطائف.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن المستشفى لم يتحرك بشكل جدي استوجبت معه سرعة اتخاذ قرار كامل وفوري لحماية المجتمع، لافتة إلى أنه يعمل حاليًا فريق من صحة الطائف على متابعة الوضع الصحي للمرضى المنومين بالمستشفى وإتخاذ ما يلزم.

وجاء ذلك حرصاً من وزارة الصحة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، وتماشيا مع توجهات القيادة الحكيمة في مجابهة فيروس كورونا الجديد باعتبار الصحة أولوية قصوى.