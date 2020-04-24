شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يتسبب في إغلاق فرع بنك بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل إغلاق فرع أحد البنوك في المنطقة الصناعية بالمدينة، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لقريبة أحد موظفي البنك.

وتفصيلا، ورد بلاغا للشؤون الصحية من أحد موظفي البنك، يفيد بأن أحد زملائه خالط شقيقته المصابة بالفايروس، والتي تخضع للحجر في أحد المستشفيات التخصصية.

وناشد البنك موظفي الفرع بعزل أنفسهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، في الوقت الذي سيخضع الفرغ للإغلاق حتى اكتمال تعقيمه.