شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يتسبب في إغلاق فرع بنك بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل إغلاق فرع أحد البنوك في المنطقة الصناعية بالمدينة، بعد تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا لقريبة أحد موظفي البنك.
وتفصيلا، ورد بلاغا للشؤون الصحية من أحد موظفي البنك، يفيد بأن أحد زملائه خالط شقيقته المصابة بالفايروس، والتي تخضع للحجر في أحد المستشفيات التخصصية.
وناشد البنك موظفي الفرع بعزل أنفسهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، في الوقت الذي سيخضع الفرغ للإغلاق حتى اكتمال تعقيمه.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يتسبب في إغلاق فرع بنك بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.