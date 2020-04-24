شكرا لمتابعة خبر عن الرسوم الصخرية في جبل الجثوم بالعلا تخطف الأنظار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

أظهرت صور رسوم صخرية في جبل الجثوم بالعلا لوعول وشكل نادر لثورين بقرون مقوسة تعود إلى الفترة الممتدة ما بين خمسة آلاف وخمسمئة وثلاثة آلاف ومئة عام قبل الميلاد.

وبلغ طول شكل الثور الواحد يصل إلى 130 سم وبعرض 50 سم، وواجهة صخرية تحمل أشكالا حيوانية لم يتم التعرف عليها بالكامل.

ويعتبر جبل الجثوم بالعلا من المواقع الغنية بالآثار من رسوم صخرية وغيرها، حيث أن الموقع عبارة عن جبل رملي مستطيل الشكل يبلغ طوله تقريبا كيلا وعرضه نصف الكيل.