شكرا لمتابعة خبر عن البحث عن مفقود مشذوبة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قام عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بالبحث عن مفقود بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.
ويأتي ذلك بعد ورود بلاغ يفيد بفقدان شخص بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض، حيث اتضح أنه يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل ٢٠١٢م.
ودعت من يعثر على مفقود مشذوبة بإبلاغ خدمة البحث عن المفقودين عبر الرقم التالي: 0507-911-999
كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن مفقود مشذوبة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.