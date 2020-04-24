شكرا لمتابعة خبر عن البحث عن مفقود مشذوبة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قام عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بالبحث عن مفقود بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض.

ويأتي ذلك بعد ورود بلاغ يفيد بفقدان شخص بالقرب من مشذوبة التابعة لمنطقة الرياض، حيث اتضح أنه يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل ٢٠١٢م.

ودعت من يعثر على مفقود مشذوبة بإبلاغ خدمة البحث عن المفقودين عبر الرقم التالي: 0507-911-999