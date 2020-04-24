شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هجوم جديد على البرماويين بعد فيديو الاستهتار بيوم القيامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): شن مواطنون، هجوم حاد على الوافدين من الجنسية البرماوية، مؤكدين أنهم يفسدون الوطن بجرائمهم المستمرة. شن مواطنون، هجوم حاد على الوافدين من الجنسية البرماوية، مؤكدين أنهم يفسدون الوطن بجرائمهم المستمرة. ودشّن المواطنون وسم " البرماوية يفسدون الوطن " ، للتعبير عن رفضهم لتواجدهم في مكة المكرمة والمملكة، مطالبين بترحيلهم. Advertisements ووثق مقطع فيديو، استهتار أحد البرماويين بيوم القيامة، إذ ظل يُردد " القيامة قامت مع الغروب" بالتزامن مع رفع الآذان. وكانت "صدى" قد نشرت مقاطع فيديو لبعض أحياء مكة المكرمة وقد امتلأت بالعمالة الوافدة (البرماويين) التي تبيع المنتجات والذبائح دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

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