أبراج ساعة مكة تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): اكتسى برج الساعة بمكة المكرمة، بعبارة تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك "رمضان كريم". اكتسى برج الساعة بمكة المكرمة، بعبارة تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك "رمضان كريم". وحازت الصور على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله عز وجل أن تمر أزمة فيروس كورونا بسلام.

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