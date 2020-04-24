شكرا لقرائتكم خبر عن تشريح جثث ضحايا كورونا يكشف معلومات خطيرة. شاهد المفاجأة التي صدمت العالم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير تشريح جثث ضحايا كورونا في ألمانيا وسويسرا عن نتائج خطيرة تؤكد وجود عوامل أخرى تساعد على وفاة الضحايا بخلاف الفيروس .
وأكد التقرير الذي تم على 65 شخص توفوا إثر الفيروس في الفترة من 22 مارس حتى 11 ابريل الجاري ، أن أغلب الضحايا يعانون من امراض أخرى يأتي في مقدمتها : ارتفاع ضغط الدم ، النوبات القلبية ، تصلب الشرايين ، امراض القلب الأخرى .
كما كشف تقرير عن وفاة 46 حالة أن منهم من يعاني امراض رئوية سابقة ، ومنهم من قام بزرع أعضاء ، وآخرون يعانون من السمنة أو الخرف ، فيما كان أغلب الضحايا من الرجال .
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