شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : أكبر خبير روسي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف (بالاسم) الدولة التي نشرت "الوبا الخبيث" في دول العالم كله. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن "بيتر شوماكوف" كبير الباحثين في معهد "إنغلهارت" للبيولوجيا الجزيئية في موسكو قوله " إن فيروس كورونا هو نتيجة "أفعال مجنونة" قام بها علماء صينيون في مدينة "ووهان" في مختبراتهم.

وبحسب الصحيفة البريطانية زعم شوماكوف إن هدف العلماء في مختبرات ووهان كان دراسة قدرة العدوى للفيروس وتسببه بأمراض "دون قصد خبيث" أو محاولة صنع فيروس قاتل بشكل متعمد. وأن العلماء كانوا منخرطين بنشاط بتطوير متغيرات مختلفة لفيروس كورونا لأكثر من عشر سنوات.

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وأضاف: العلماء في ووهان قد قاموا بفعلتهم دون قصد خلق متغيرات مسببة للأمراض بل لدراسة قدرة الفيروسات على التسبب بالأمراض. وقال "لقد فعلوا أشياء مجنونة جدا". مثل الإضافات في الجينوم الخاص بالفيروس والتي منحته عدوى خلابا بشرية".

وتوقع شوماكوف أن تحقيقا سيجري وستكون النتيجة وضع قواعد جديدة تنظم العمل مع جينومات فيروسات خطيرة".