جامعة القصيم تبحث «تضمين جائحة كورونا» بالمناهج العلمية

نظمت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية التربية، لقاءً علميًّا عن بعد بعنوان «مناهجنا التعليمية وجائحة كورونا»، بحضور عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها.

وأشار الدكتور أحمد بن محمد التويجري، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالجامعة، إلى دور كل المؤسسات والوزارات والقطاعات الحكومية في مواجهة هذه الجائحة، ودور وزارة التعليم في التعريف بتلك الجائحة وسبل مواجهتها وكيفية تضمينها في مناهجنا التعليمية، وكيف ساهمت الوزارة في حل مشكلات الطلاب التعليمية بعد تعليق الدراسة للحد من انتشار الوباء.

وتناول الدكتور سلطان بن عبدالله المحيميد، دور حكومة البلاد الرشيدة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين بالتوجيه نحو تسخير كل الإمكانات؛ لمواجهة المشكلات وتذليل الصعاب أمام الطلاب لمواصلة العملية التعليمية، موضحًا كيف ضربت المملكة المثل الأعلى باعتبارها من أوائل الدول التي اهتمت بالتعليم عن بُعد.

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وتناول الدكتور عبدالله بن عبدالكريم الحربي، نموذج الولايات المتحدة والتي وضعت له معايير خاصة بمحتواه وفي ضوئه تم تأليف مقرر للتربية الصحية، وهناك مدخل الوحدات، والمدخل التكاملي والذي يضع موضوعات عن جائحة كورونا في المناهج وفق متطلبات وأسس تلك المداخل.

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