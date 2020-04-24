خادم الحرمين يتلقى تهنئات ملكي الأردن والمغرب وولي عهد الكويت بحلول شهر رمضان

عبر اتصالات هاتفية
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالات هاتفية، اليوم الخميس، من كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادل الملك المفدى، الملكان وولي العهد الكويتي التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم وأن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
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