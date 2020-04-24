«السجون» تحذر من تطبيق «فرجت».. وتؤكد: يُدار من خارج المملكة

لم يحصل على تراخيص ولا يحمل صفة رسمية
أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، أنه تم رصد تطبيق يحمل اسم «فرجت» على متجر (Google play)، تتم إدارته من خارج السعودية.
وحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع هذا التطبيق حفاظًا على حقوقهم وأموالهم؛ حيث إنه لا يحمل أي صفة رسمية، وتشرف عليه جهات خارجية غير مصرح لها.
وبيَّن أنه لم يتم ترخيص أي تطبيق على المتاجر الإلكترونية يختص بخدمة «فرجت».
وأكد أن المديرية العامة للسجون، اتخذت كل الإجراءات القانونية والنظامية لحذف هذا التطبيق من المتجر، ومنع مؤسسيه من إصداره مرة أخرى.
وأفاد أنه يمكن للراغبين بالتبرع لمستفيدي خدمة «فرجت» التي تشرف عليها المديرية العامة للسجون من خلال منصة «أبشر».
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