بالصور.. منسوبو مستشفى وادي الدواسر يُشيدون بالدعم المعنوي من وزير الصحة

رفع منسوبو مستشفى محافظة وادي الدواسر العام بمنطقة الرياض، شكرهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على كل الجهود المبذولة والمساندة للقطاع الصحي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد تلقيهم رسالة شكر صوتية مسجلة من وزير الصحة للعاملين بالقطاع الطبي في المملكة من أطباء وممرضين، قال منسوبو المستشفى، إنها حملت معنى الإنسانية، وفيها تفاؤل وأمل نحو تجاوز التحديات والعوائق التي تواجههم في الظرف الراهن؛ كونهم خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة كورونا؛ حفاظًا على صحة أفراد المجتمع، مشيرين الى أن الرسالة رفعت من معنوياتهم وحماستهم لمواصلة العمل المضني لحماية المجتمع حتى السيطرة على الفيروس.

وأوضح مدير المستشفى الإخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان؛ أن رسالة الوزير الصوتية للكوادر الطبية في المملكة تركت أثرًا كبيرًا لديهم، مشيرًا إلى أنها لفتة إنسانية تركت أثرًا كبيرًا لدى العاملين ورفعت معنويات الجميع.

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وقال نائب مدير المستشفى الأخصائي أول محمد بن مبارك الوزارة: إن رسالة الشكر من وزير الصحة جاءت بمثابة الوسام الذي نفتخر به على صدورنا، بما يسهم في تقوية هممنا ومضاعفة عزائمنا.

فيما توجه مساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور الإمام الأخرص بالشكر الجزيل إلى وزير الصحة على تلك اللفتة ومبادرته الطيبة ودعمه الكبير، مشيرًا إلى أن الرسالة كان لها أثر فعال فأعطت الكادر الطبي طاقة إيجابية للعمل من دون كلل للتصدي لفيروس كورونا .

من جهته أبدى مساعد مدير المستشفى للرعاية الصحية الاولية الأخصائي أول حسن بن محمد العشوان، فخره واعتزازه بالمبادرة الإنسانية واللفتة النبيلة من قبل الوزير والتي تعكس حرصه على العاملين في القطاع الصحي وصحة جميع أفراد المجتمع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .