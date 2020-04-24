«المرور» لقائدي المركبات: حافظوا على مسافة آمنة خلال السير

ضمانًا لتفادي الحوادث..
وجَّه المرور السعودي، قائدي المركبات بترك مسافة آمنة، أثناء القيادة على مختلف الطرق.
جاء ذلك في تغريدة لحساب «المرور السعودي»، عبر «تويتر»، أكد خلالها أن ترك مسافة آمنة بين كل مركبة وأخرى على الطرق، يضمن تجنب الحوادث.
وكان المرور، أعلن إمكانية إجراء عملية المبايعة إلكترونيًا، عند نقل ملكية المركبة، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك نظرًا لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًّا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية بشأن فيروس كورونا.
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