أعرب عن أمنياته بأن تكون فى الشهر الفضيل بشارات الأمل
نشر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تغريدة عبر «تويتر» أعرب فيها عن شكره للمولى عز وجل لبلوغ شهر رمضان المبارك، داعيًا أن يرفع الله عن المملكة والعالم كل بلاء وأن يكون في الشهر الفضيل بشارات الأمل والسلام للسعوديين وجميع شعوب العالم.
وجاء نص التغريدة كالتالي :
نحمد الله أن بلغنا شهر رمضان المبارك، مبتهلين إليه عز وجل أن يتقبل منا صيامه وقيامه، ومتضرعين له بالدعاء أن يرفع عنا وعن العالم كل بلاء، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، وأن تكون فيه بشارات الأمل والسلام لشعبنا وجميع شعوب العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين عبر تويتر: نحمد الله لبلوغ رمضان.. وندعوه لرفع كل بلاء عن المملكة والعالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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