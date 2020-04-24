طقس أول رمضان.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق

وسط انخفاض في مدى الرؤية الأفقية..
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غدٍ الجمعة (أول أيام الشهر الكريم)؛ لافتة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطه على 6 مناطق.
وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يُتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض، القصيم، جازان، نجران) يمتد تأثيرها إلى منطقتي الباحة وعسير.
ولفتت هيئة الأرصاد، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى شبه انعدام، وذلك على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف).
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبيه شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة بين 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون من متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة بين 14-36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:
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