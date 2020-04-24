الزعاق: شهر رمضان يشهد أجواء معتدلة

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن شهر رمضان الذي يبدأ، غدًا الجمعة، سيشهد أجواء معتدلة.

وأضاف الزعاق، عبر «تويتر»، إن الشهر يبدأ بموسم «كنة الثريا»، وينتهي بـ«كنة الجوزاء» وبينهما حيز الربيع الحار؛ ما يعني اعتدال الأجواء بشكل عام، مشيرًا إلى أن الشهر المبارك سيشهد 5 جمع، ويكتمل عدته 30 يومًا؛ ليكون يوم الأحد الموافق 24 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وأعلن الديوان الملكي أن غدًا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/4/2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، وفق المحكمة العليا.

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