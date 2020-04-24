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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهندي جهود البلدين في مواجهة كورونا

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عبر اتصال هاتفي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس المستجد.

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