السعودية اليوم / محافظ "الزكاة والدخل" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يرفع عنها وعن العالم أجمع جائحة فايروس

// انتهى //

01:27ت م

0320



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله– بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ودعا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد الأمن والأمان، وأن يرفع عنها وعن العالم أجمع جائحة فايروس كورونا ، وأن يُعيد شهر رمضان على بلادنا وقيادتنا وشعبنا أعوامًا مديدة في خيرٍ وسلام.// انتهى //01:27ت م0320

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