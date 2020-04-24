السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تكثف الجولات الرقابية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك



أبها30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

كثفت أمانة عسير والبلديات التابعة لها خلال هذا الأسبوع ، الجولات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية بمدن و محافظات المنطقة ، وذلك ضمن الاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عدد الجولات التفتيشية خلال الأسبوع الجاري وصل إلى جولة 2368 نفذها مراقبو الأمانة و33 بلدية تابعة للأمانة في مختلف محافظات المنطقة ، تم خلالها إتلاف ومصادرة 1846 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ، وتسجيل 769 مخالفة و إغلاق 769 منشأة تجارية .

وأكد الحميدي أن الحملات الميدانية مستمرة ، بهدف التأكد من سلامة وصحة ما يعرض من سلع ومواد غذائية للمستهلكين ومن طريقة حفظها ونقلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، والتأكد من سلامة وصحة العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية سارية المفعول التي تثبت خلوهم من الأمراض وسلامتهم الصحية.

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01:22ت م

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