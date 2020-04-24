السعودية اليوم / وزير النقل يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

رفع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومنظومة النقل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

ونوه معاليه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل القيام بأعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة، وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين في هذا الشهر الفضيل، وذلك وفقًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- للوقاية من

// انتهى //

01:22ت م

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الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسرفع معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات الوزارة ومنظومة النقل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى الاسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك , سائلاً المولى جل في علاه أن يعيد هذا الشهر الفضيل أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهلَّه باليُمن والبركات ويوفق الجميع لصيامه وقيامه ويتقبل بالصالحات أعمالهم، وأن يجعله شهر خير ومغفرة بمشيئة الله، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل قيادة قيادتنا الرشيدة، وأن يكشف الوباء عن الأمة بمشيئته -عز وجل_.ونوه معاليه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل القيام بأعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة، وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين في هذا الشهر الفضيل، وذلك وفقًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -أيدها الله- للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //01:22ت م0314

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