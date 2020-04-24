السعودية اليوم / تجارة عسير تضبط معملين يجهزان طناً ونصفاً من رقائق السمبوسة بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية



أبها 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واس

نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة عسير اليوم عدة جولات تفتيشية بمحافظة خميس مشيط ،ضبطت خلالها معملين مخالفين للأنظمة يقومان بتجهيز رقائق السمبوسة , إضافة إلى مستودع لحليب الأطفال يتلاعب القائمون عليه بالأسعار.

وضبط مراقبو الفرع بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة أكثر من 20 عاملاً في المعمل الأول مخالفين لنظام الإقامة يقومون بتجهيز الرقائق داخل الموقع بطرق مخالفة للاشتراطات الصحية ، مع اتخاذهم مقر المعمل سكناً لهم ، إضافة إلى انتهاء صلاحية الشهادات الصحية الخاصة بعدد منهم, حيث تم مصادرة أكثر من" طن واحد" من الرقائق و300 ألف كيس جاهزة للتعبئة في 1070 كرتونا.

وفي المعمل الآخر ضُبط عمال مخالفون لنظام الإقامة يقومون بتجهيز رقائق "السمبوسة" بطرق غير صحية وفي موقع غير نظامي، حيث تم إتلاف 500 كيلوجرام من الرقائق الجاهزة تظهر عليها آثار دماء ، إضافة إلى إتلاف 150ألف كيس جاهزة للتعبئة في 1784 كرتونا , بمشاركة الجهات الأمنية , حيث تم إغلاق الموقعين من قبل بلدية خميس مشيط واستكمال الإجراءات النظامية.

وفي الموقع الثالث ضبط مراقبو فرع التجارة بعسير مستودعاً لبيع حليب الأطفال، يقوم العمال بداخله بالتلاعب بالأسعار من خلال استغلال العروض التي تقدمها الشركات المنتجة للحليب ، وبيع علب الحليب بشكل مفرد وبالسعر الأعلى ، حيث تم ضبط 308 علب تم التلاعب بأسعارها وطمس العروض التجارية المقدمة عليها.

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