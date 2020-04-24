السعودية اليوم / أمانة تبوك تكثف جولاتها الميدانية استعداداً لشهر رمضان المبارك



تبوك ٣٠ شعبان 1441 الموافق ٢٣ إبريل 2020م واس

كثفت أمانة منطقة تبوك ببلدياتها الفرعية والتابعة في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، جولاتها الميدانية الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة وبيع العصائر بالمحافظة, وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك , مؤكدةحرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيمين وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية, مبينة أنها شددت على تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وخاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك.

وأشارت إلى أن أعمال الرقابة تشمل محال بيع الأغذية وأماكن تداولها وذلك لحلول شهر رمضان المبارك في الوقت التي تتخذ المملكة فيه عدداً من الإجراءات الإحترازية للمحافظة على الصحة العامة, مما يتطلب تضافر الجهود والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ، وإعداد برامج رقابه مكتملة العناصر تراعي عدم السماح للباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرقات والشوارع والمرافق العامة بشكل نهائي, والتأكد من تقيد المنشآت الغذائية التي تقوم بخدمة تقديم الأغذية بأنواعها المختلفة بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، واستيفاء المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية

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01:18ت م

0310 تبوك ٣٠ شعبان 1441 الموافق ٢٣ إبريل 2020م واسكثفت أمانة منطقة تبوك ببلدياتها الفرعية والتابعة في جميع مدن ومحافظات المنطقة ، جولاتها الميدانية الرقابية على محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومحلات الجزارة وبيع العصائر بالمحافظة, وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان المبارك , مؤكدةحرصها على كل ما يمس صحة المواطن والمقيمين وإنها تعمل بكل طاقتها من خلال فرقها الميدانية, مبينة أنها شددت على تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية وخاصة قبل دخول شهر رمضان المبارك.وأشارت إلى أن أعمال الرقابة تشمل محال بيع الأغذية وأماكن تداولها وذلك لحلول شهر رمضان المبارك في الوقت التي تتخذ المملكة فيه عدداً من الإجراءات الإحترازية للمحافظة على الصحة العامة, مما يتطلب تضافر الجهود والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ، وإعداد برامج رقابه مكتملة العناصر تراعي عدم السماح للباعة الجائلين ومنعهم من البيع في الطرقات والشوارع والمرافق العامة بشكل نهائي, والتأكد من تقيد المنشآت الغذائية التي تقوم بخدمة تقديم الأغذية بأنواعها المختلفة بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، واستيفاء المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية السعودية والخاصة بكل نوع من الأغذية, وتكثيف الرقابة الصحية على مصانع الأغذية خاصة مصانع ومعامل ومحلات بيع الحلويات خلال شهر رمضان المبارك, والتركيز بشكل خاص على المنشآت التي تقوم بعرض وبيع الفواكه المجففة والمكسرات, التي يكثر استخدامها خلال شهر رمضان المبارك للتأكد من خلوها من النموات الفطرية أو أي فساد ظاهري.// يتبع //01:18ت م0310 عام / أمانة تبوك تكثف جولاتها الميدانية استعداداً لشهر رمضان المبارك/ إضافة أولى واخيرة

وأكدت أمانة تبوك أن جولاتها الرقابية ستستمر بذات الوتيرة السابقة للتأكد من اتباع الممارسات الصحية السليمة أثناء إنتاج وتجهيز وتقديم الأغذية في جميع المنشآت الغذائية باتباع الطرق الصحية عند تداول الأغذية بما في ذلك حفظ وتجهيز المواد الأولية والمنتجات النهائية في ظروف مناسبة وفقاً لطبيعة المادة الغذائية, والتأكد من إعداد الأغذية بما في ذلك السلطات والعصائر والمشروبات بالكميات المناسبة التي تستهلك في حينه لوجبتي الإفطار والسحور مع الاعتناء بالنظافة العامة ونظافة العاملين في مكان العمل, واستخدام الطرق السليمة في تنظيف وتطهير خزانات المياه والحرص على جلب المياه من مصدر آمن وصحي على أن يتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي دورياً .

وأوضحت الأمانة أنها ضاعفت جهودها للتحقق من إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواد الغذائية وخاصة الأغذية الحساسة التي تحتوي على "رطوبة عالية، بروتين عالي، وحموضة منخفضة"، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض ومنتجاتها, والتأكد من التزام جميع وسائل النقل الخاصة بالمواد الغذائية "عادية، مبردة، مجمدة" بتطبيق لوائح الاشتراطات الصحية, مشددة على أنها سوف تقوم بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية بحق المخالفين وتوقيع أقصى العقوبات عند وجود مثل هذه المخالفات, داعيةً الجميع إلى التعاون معها بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات (940).

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01:18ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.