السعودية اليوم / سجن شرورة ينفذ المحاكمات عن بعد للوقاية من كورونا



شرورة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واس

نفذت شعبة سجن شرورة، إجراءات المحاكمة عن بعد لعدد من السجناء، للوقاية من فيروس

ويعمل النظام على ربط السجناء (إلكترونياً) عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد، بيسر ومرونة، ويكفل للنزلاء كافة الحقوق الشرعية والنظامية دون الحاجة لنقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات واحترازات مختلفة.

// انتهى //

01:16ت م

0308



شرورة 30 شعبان 1441هـ الموافق 23 إبريل 2020م واسنفذت شعبة سجن شرورة، إجراءات المحاكمة عن بعد لعدد من السجناء، للوقاية من فيروس كورونا ، وذلك بالتعاون مع المحكمة الشرعية بشرورة، بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم.ويعمل النظام على ربط السجناء (إلكترونياً) عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، بهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد، بيسر ومرونة، ويكفل للنزلاء كافة الحقوق الشرعية والنظامية دون الحاجة لنقلهم إلى المحكمة وما يترتب عليه من إجراءات واحترازات مختلفة.// انتهى //01:16ت م0308

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