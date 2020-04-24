اجتماعي / محافظ بيشة يزور سجن المحافظة ويلتقي بالنزلاء



أبها 30 شعبان 1441 هـ الموافق 23 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم سجن المحافظة للاطلاع على البرامج والخِدْمات المقدمة للنزلاء.

واستمع ابن سبرة إلى شرح من مدير السجن العقيد محمد بن عبدالله القحطاني حول آليات العمل والبرامج المفعلة لتأهيل النزلاء والاستفادة من أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

والتقى المحافظ بعض النزلاء واستمع لملاحظاتهم، مؤكدا لهم أن الزيارة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمتابعة أحوال نزلاء السجن والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم.

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